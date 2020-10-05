Разъяренная толпа работников двинулась к дому богатейшего человека в мире

Протестующие собрались у мемориального парка Уилла Роджерса в Беверли-Хиллз, затем направились к воротам дома Безоса, неся таблички и скандирую "Tax Bezos!"

Демонстрация спонсировалась Конгрессом основных рабочих — объединением работников сферы обслуживания, учителей и работников складов, и возглавлялась основателем группы Крисом Смоллсом, бывшим менеджером склада Amazon, который сказал, что был уволен в марте после того, как организовал остановку работы ввиду пандемии COVID-19.

”Нам не нужен Джефф Безос. Это мы ему нужны ”, — публично заявил он во время акции протеста.

Организаторы предъявили список требований, в том числе о том, чтобы компания предоставила рабочим адекватные средства защиты и чистящие средства, а также увеличила на 2 доллара в час выплаты за работу в опасных условиях.

На прошлой неделе Amazon сообщил, что после нескольких месяцев давления со стороны рабочих и трудовых коллективов, почти 20000 ее передовых рабочих в США получили положительный или предположительно положительный результат на коронавирус. Но гигант онлайн-торговли заявляет, что уровень заражения его сотрудников намного ниже, чем у населения США в целом.

Эндрю Льюис, член районного совета по Норт-Вествуд, сказал, что сам присутствовал среди примерно 100 человек, присутствовавших на митинге в парке.

”Когда многомиллиардная компания подвергает своих сотрудников ненадлежащим условиям труда и безопасности во время глобальной пандемии и, как следствие, имеет 20 000 заболевших сотрудников — это выходит за рамки халатности”, — сказал Льюис, добавив, что у него есть друзья, которые работают в компании. ”Amazon — это богатейшая корпорация на планете. У них есть ресурсы, чтобы обеспечивать безопасность и здоровье своих сотрудников, и они активно отказываются от этого ”.