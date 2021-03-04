Разведка: РФ отправляла в Вильнюс двойника Пригожина для информационной атаки

Эта история описывается в ежегодно отчете Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ) и военной разведки. В начале 2020 года в Вильнюсский аэропорт прибыл самолет Hawker 800, принадлежащий Е. Пригожину.

По данным литовской разведки, этим же рейсом в Литву дважды прибывало лицо, имеющие паспорт, выданный на имя гражданина РФ Евгения Пригожина. Чертами лица он напоминает самого Е. Пригожина, но это не был олигарх, близкий Кремлю. В паспорте двойника Е. Пригожина была указана дата рождения олигарха — 1 июня 1961 года. Директор ДГБ Дарюс Яунишкис, представляя отчет в Cейме, сказал, что этим примером разведка хотела показать, как действовали. "Первое — протестировали нашу собственный контроль на границе, второе — пытались привлечь и внимание СМИ", — сказал он в четверг. Отвечая на вопрос о том, не вызывает ли попадание такого лица в Литву вопросов о контроле на границе, Д. Яунишкис сказал, что при проверке не было установлено, что прибыл сам Е. Пригожин. "Некоторые цифры просто не совпали, и автоматически этот человек попал в Литву, не вызвал подозрений. Он не был идентифицирован как лицо, находящееся в санкционном списке", — сказал глава ДГБ.

Впервые двойник Е. Пригожина прибыл в Вильнюс из России регулярным рейсом 13 февраля 2020 года. Из аэропорта он отправился к зданию Министерства транспорта и коммуникаций, где сфотографировался, вернулся в аэропорт и вылетел обратно в Россию. 26 февраля 2020 года этот человек прибыл в Литву второй раз. Он сфотографировался у зданий парламента, Литовского национального музея, Великокняжеского дворца, и 27 февраля 2020 года отбыл поездом в Беларусь, хотя у него был билет на самолет рейсом того же дня. Российский портал sobesednik.ru опубликовал не соответствующие реальности утверждения о том, что олигарх Е. Пригожин прибыл в Литву и обсудил с высокопоставленным представителем Министерства транспорта Литвы проекты информационных технологий.

Вторая статья sobesednik.ru рассказывала о повторном визите Е. Пригожина в Вильнюс, посещения Сейма, о том, невзирая на применяемые в отношении его санкции он бывает в Евросоюзе. Статьи иллюстрировались фотографиями Е. Пригожина у государственных ведомств Литвы. О мнимых визитах олигарха в Вильнюс сообщали и другие российские порталы, дополнявшие информацию новыми небылицами о встречах с государственными служащими, представителями бизнеса, а один портал сообщил о том, что якобы получил возмущение от главы Комитета по национальной безопасности и обороне Cейма Литвы в связи с тем, что Е. Пригожин беспрепятственно может посещать Литву. "На самом же деле двойник Е. Пригожина в Вильнюсе не встречался ни с одним представителем литовской власти или бизнеса, которые были упомянуты в публикациях", — говорится в отчете.