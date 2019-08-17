Разве это возможно? В Казахстане женщина родила двух детей с разницей в два месяца

Как отмечается, сначала женщина родила дочку на сроке 25 недель, а спустя два месяца и 16 дней родила мальчика.

Уточняется, что данный случай объясняется особенностью организма женщины, а именно — двойной маткой.

Причем, как подчеркивается, в подобных случаях шансы на рождение живого ребенка невысоки — примерно 1 на 50 миллионов.

”Но благодаря профессионализму врачей перинатального центра у мамы и малышей все хорошо”, — отмечается в сообщении Минздрава.