Раздавленные машины, больше полусотни раненых, шесть погибших и спасенная собака — в США разбирают ДТП со 133 автомобилями

ДТП произошло утром 11 февраля. По предварительной версии, причиной стала наледь на дороге, два водителя не справились с управлением, и остальные просто ”сложились за ними”.

Preliminary information on MCI in Fort Worth. More info will be released later. At least 100 vehicles involved, 5 fatalities, 36 transported to local hospitals. #yourFWFD continues to work the incident and will be on scene for several hours. pic.twitter.com/DUtRJFKSI9 — Fort Worth Fire Department (@FortWorthFire) February 11, 2021

Среди тех, кто попал в больницы, были люди в критическом состоянии. Многие пострадавшие — это медработники, ехавшие на работу: смены в медицинских учреждениях начинаются в 7 часов утра. Также были госпитализированы четверо полицейских: трое направлялись на работу, а один получил травмы во время ликвидации последствий аварии. Все четверо уже выписаны.

Машины свалены друг на друга, некоторые раздавлены.

At least 5 dead in Fort Worth pile-up after freezing rain ices over roads https://t.co/OpTdYEXauV — Dallas Morning News (@dallasnews) February 12, 2021

По словам главы пожарной службы, несмотря на то, что, как предполагается, все люди уже выбрались из транспортных средств или их извлекли спасатели, служба проверит каждый автомобиль на наличие в нём пассажиров или водителей. На то, чтобы полностью разобрать завалы, уйдёт больше одного дня. Фотография, опубликованная пожарной службой Форт-Уэрта, показывает, как спасённую собаку передают от одного пожарного к другому.