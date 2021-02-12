Раздавленные машины, больше полусотни раненых, шесть погибших и спасенная собака — в США разбирают ДТП со 133 автомобилями

ДТП произошло утром 11 февраля. По предварительной версии, причиной стала наледь на дороге, два водителя не справились с управлением, и остальные просто ”сложились за ними”.
Среди тех, кто попал в больницы, были люди в критическом состоянии. Многие пострадавшие — это медработники, ехавшие на работу: смены в медицинских учреждениях начинаются в 7 часов утра. Также были госпитализированы четверо полицейских: трое направлялись на работу, а один получил травмы во время ликвидации последствий аварии. Все четверо уже выписаны.
Машины свалены друг на друга, некоторые раздавлены.
По словам главы пожарной службы, несмотря на то, что, как предполагается, все люди уже выбрались из транспортных средств или их извлекли спасатели, служба проверит каждый автомобиль на наличие в нём пассажиров или водителей. На то, чтобы полностью разобрать завалы, уйдёт больше одного дня. Фотография, опубликованная пожарной службой Форт-Уэрта, показывает, как спасённую собаку передают от одного пожарного к другому.
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