Раз в 3000 лет: мимо Земли просвистел смертельный астероид, а в NASA его не заметили

Астероид рекордных за последние 100 лет размеров застиг Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США врасплох, сообщает vz.ru со ссылкой на BuzzFeed. Издание рассекретило внутренние документы НАСА.

”Поскольку завтра в СМИ могут появиться соответствующие материалы, предупреждаю о прохождении примерно через 30 минут астероида диаметров около 57-130 метров. Дистанция до Земли составит примерно 0,19 лунных расстояний (около 77 тыс. километров — прим. ВЗГЛЯД)”, — говорится в электронном письме офицера планетарной обороны НАСА Линдли Джонсона. Он указал, что объект заметили ”около 24 часов назад”.

Размер астероида 2019 ОК сравним с футбольным полем. Если бы он вошел в земную атмосферу и разрушился, то это привело бы к серьезным последствиям. В НАСА позднее добавили, что такое возможно каждые три тысячи лет.