28.02.2020, 16:01

"Расстрелов не будет". Протоиерей РПЦ призвал прихожан в Италии не подчиняться властям

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Jõuluteenistus Nevski katedraalis 6.01.2018
Фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов призвал прихожан Русской православной церкви в Италии к акциям гражданского неповиновения, пишет DW.

Отвечая в пятницу, 28 февраля, в эфире телеканала "Спас" на вопрос прихожанки по поводу требования итальянских властей закрыть храм из-за эпидемии коронавируса, отец Димитрий заявил: ""Есть в "Основах социальной концепции" такой пункт — в каком случае должны люди оказывать гражданское неповиновение. В данном случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь".

Протоиерей считает подобные запреты свидетельством того, что "правительство совершенно безбожное", а возможные акции гражданского неповиновения проверкой того, насколько готова "данная община пострадать ради Господа". "Ну, расстрелов же не будет!" — сказал глава патриаршей комиссии.

При этом во избежание столкновений с полицией отец Димитрий посоветовал живущим в Италии верующим РПЦ собираться на ночную службу. "Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!" — уверен священник.

Решение местных властей в Италии


27 февраля стало известно, что церковные власти в Падуе, Виченце и Милане приостановили все массовые мероприятия до следующего воскресенья. "В этот период нам кажется важным поддержать директивы, приняты итальянскими властями, пойдя на небольшие жертвы во избежание распространения вируса. Здоровье людей является приоритетом на данный момент", — заявил глава отдела коммуникации Итальянской епископальной конференции Винченцо Коррадо.

По последним данным, количество заразившихся коронавирусом в Италии составило 655 человек, 17 пациентов — скончались.

Известен экстравагантными высказываниями


Протоиерей Димитрий Смирнов известен своими экстравагантными высказываниями. К примеру, 6 февраля 2020 года он заявил, что лучшим способом для борьбы с бездетностью в России является закрытие телевизионных программ "Дом-2" и "Давай поженимся". А двумя неделями позднее назвал женщин, живущих в гражданском браке, "бесплатными проститутками". В ответ телеведущая и юрист Екатерина Гордон обратилась в прокуратуру, Следственный комитет и МВД с требованием проверить слова священника на мотив привлечения его к ответственности по статье Уголовного кодекса (282 УК) за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Позднее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился за слова протоиерея перед российскими женщинами. "Протоиерей Димитрий Смирнов нередко позволяет себе эпатажные высказывания, оскорбительные для женщин. Делает он это, как я полагаю, из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. Однако получается не всегда удачно. Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника", — заявил он.

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