"Расстрелов не будет". Протоиерей РПЦ призвал прихожан в Италии не подчиняться властям

Отвечая в пятницу, 28 февраля, в эфире телеканала "Спас" на вопрос прихожанки по поводу требования итальянских властей закрыть храм из-за эпидемии коронавируса, отец Димитрий заявил: ""Есть в "Основах социальной концепции" такой пункт — в каком случае должны люди оказывать гражданское неповиновение. В данном случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь".

Протоиерей считает подобные запреты свидетельством того, что "правительство совершенно безбожное", а возможные акции гражданского неповиновения проверкой того, насколько готова "данная община пострадать ради Господа". "Ну, расстрелов же не будет!" — сказал глава патриаршей комиссии.

При этом во избежание столкновений с полицией отец Димитрий посоветовал живущим в Италии верующим РПЦ собираться на ночную службу. "Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!" — уверен священник.

Решение местных властей в Италии



27 февраля стало известно, что церковные власти в Падуе, Виченце и Милане приостановили все массовые мероприятия до следующего воскресенья. "В этот период нам кажется важным поддержать директивы, приняты итальянскими властями, пойдя на небольшие жертвы во избежание распространения вируса. Здоровье людей является приоритетом на данный момент", — заявил глава отдела коммуникации Итальянской епископальной конференции Винченцо Коррадо.

По последним данным, количество заразившихся коронавирусом в Италии составило 655 человек, 17 пациентов — скончались.

Известен экстравагантными высказываниями