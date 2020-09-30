”Раны на сердце не заживают”. Белоруски рассказывают о том, как их изменили события в стране

Конечно, я чувствовала очень сильную боль и очень сильный гнев. Но еще сильнее была гордость за него.
Когда твои близкие попадают в такую воронку, есть большое искушение упрекнуть их: ”А вот зачем ты полез? Надо было умнее быть. Надеюсь, ты больше ничего подобного мне не устроишь?”.
Это неправильно.
Мужчины в таком положении очень уязвимы. В тяжелые времена активизируется архетип героя, и для них очень важно этими самыми героями быть. И когда матери, любимые женщины обесценивают, осуждают, запрещают — это ранит их еще сильнее, чем несправедливость и беззаконие.
Я сразу выбрала позицию открытости и после оглашения приговора написала в фейсбуке: ”10 суток ареста. Ваня — герой!”. (Плачет.) Мне было важно заявить об этом, чтобы все знали. И я почувствовала колоссальную поддержку людей. Это помогло: хоть я не могла ни есть, ни спать, откуда-то появлялись силы — и я держалась. Работала, созванивалась с адвокатом, носила передачи…
Передачи — отдельная история. Стоя в середине огромной очереди — по моим ощущениям, несколько сотен человек — ты попадаешь в эпицентр огромного общего горя. Мне было легче, когда я узнала, что сын поделился своей передачей с теми, чьи родные не успели отстоять эту очередь.
Он рассказал, что с ним в одной камере сидели люди, арестованные по другим обстоятельствам и ведущие иной образ жизни: алкоголики, хулиганы, воры. Трогательно, что они с огромным уважением и пиететом относились к Ване и другим арестованным во время выборов. Говорили, мол: ”Ну мы-то заслужили, а вы, ребята…”. Ваня сказал, что в этих людях человеческого достоинства больше, чем, скажем так, во многих других. (Улыбается.)
Один из сокамерников Вани — он ворует колбасу в магазине, перепродает и колется на эти деньги — позвонил мне, когда вышел. С маминого телефона — своего нет. Сказал: ”Ваш сын очень хороший. С ним все в порядке, не переживайте, пожалуйста”.
Не переживать было трудно. И мне, потому что с жестким задержанием и побоями уже столкнулся сын моей подруги, а потом об этом же стали писать в Сети…
И Ване — он видел, что в камеры попадают ”синие” люди, но не мог понять, что происходит. Прибывшие рассказывали ужасные вещи, и сын задавался вопросом: ”В какую же страну я выйду?”.
Он вышел 14 августа — через 10 суток и 1 час после задержания. И этот час был, наверное, самым трудным в моей жизни. Но когда я увидела Ваню, вся боль переплавилась в любовь.
Я почувствовала, что должна сделать что-то для тех, кто оказался в той же ситуации, что и моя семья. И когда мы в нашем центре начали оказывать волонтерскую помощь пострадавшим и их близким, выплеснулось столько боли… Боли целой страны. Пострадали не только тысячи задержанных. Пострадала вся нация. Даже обычные клиенты, которые не были участниками событий, как один говорили: ”Мне страшно”, ”мне больно”, ”я не могу спать”, ”я не знаю, как жить дальше”.
Сын уже был дома, и я, наконец, смогла себе позволить оплакать всё это. В этих слезах было много праведного гнева, много несогласия: ”Нет, этого быть не должно. И это нельзя забывать. Нам нужно признание вины и покаяние”.
С каким чувством я живу теперь? С болью. И с верой: ”Я не дам в обиду мою страну, моих детей и себя саму”. И эта вера сильнее всего.
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