”Раны на сердце не заживают”. Белоруски рассказывают о том, как их изменили события в стране

Наталья Лубневская, журналист издания ”Наша Нiва”

Фото: Алла Шилец



Получила огнестрельное ранение, когда освещала акцию протеста. Провела в больнице 38 дней.

— Самое большое открытие для меня: я могу многое вытерпеть. А я ведь дико боюсь боли.

Но оказалось, что физическая боль — это не самое страшное, что может случиться. Потому что раны на теле заживают, а раны на сердце — нет. Они рубцуются.

Говорят: всё, что нас не убивает, делает сильнее. Не верю. Эта пуля в ноге не закалила меня, я просто испытала огромное разочарование: ”Да, в мире всё действительно капец как несправедливо”.

Гнев, который я сейчас испытываю, сильнее всего. Он перекрывает остальные чувства: бессилия, страха, отчаяния. Возможно, я просто прячу их даже от самой себя, потому что эти эмоции делают меня уязвимой. Но пока мне не хочется рыдать, мне хочется действовать.

Знаете, что действительно выбивает почву из-под ног? То, что мы больше не знаем, к кому обращаться за помощью, нас некому защитить. Прийти на помощь можешь только ты сам, твои друзья и, к счастью, как оказалось, — простые белорусы.

Когда я читаю последние новости, чувствую гордость за то, что я белоруска. За то, что наш народ совершенно не такой, каким его выгодно выставлять отдельным людям, которые хотят нас запугать и унизить. Мы совсем не терпилы, мы не млявыя и абыякавыя, мы не готовы мириться с хамством и насилием. Жаль только, что чаша нашего терпения переполнилась лишь после того, как дошло до непоправимого — сломанных костей и жизней.

То, каким оказался наш народ, моё главное открытие. Именно это останется во мне: не жестокость силовиков, а солидарность наших свободных духом людей. И то восхищение, благодарность, родство, которые я испытываю по отношению к ним, сильнее страха.

Дарья Бурякина, фотограф TUT.BY

Фото: Алла Шилец



С 9-го августа работает практически без выходных, освещая акции протеста. Была в самых горячих точках Минска.

— Находясь в эпицентре событий, трудно анализировать свои чувства. И я думаю, что нам всем только предстоит осознать, как происходящее повлияло на нашу психику.