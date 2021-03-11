”Пытки током называли „сходить в кафетерий””. Вместе с бывшими узниками ДНР "Спектр" рассматривает слитые в Сеть фото из единственного концлагеря в Европе - ”Изоляция”

Это место в Донецке овеяно крайне мрачной славой — это бывшее арт-пространство в цехах закрытого Донецкого завода изоляционных материалов на улице Светлого пути в окраинном Буденовском районе города.

В этом месте узников МГБ держат часто уже после того, как из них выбивают все необходимые показания в подвалах здания МГБ по бульвару Шевченко, 26 (это бывшая Областная налоговая инспекция Донецкой области). Заключенных по словам тех немногих, кому удалось оттуда выбраться, иногда годами держат под охраной, подвергая постоянным издевательствам и пыткам, выводят на принудительные работы — от поклейки обоев в комнатах охраны до обслуживания стрелкового полигона и военной техники боевого подразделения МГБ.

В первые годы существования ”Изоляции” большинство заключенных составляли бывшие ”казаки” и другие провинившиеся сторонники ДНР, с нарастанием репрессий против проукраинских жителей большинство в концлагере составили ”шпионы СБУ” и другие такие же категории украинских граждан, многие из которых впоследствии попали на обмены пленными и вышли на свободу через линию соприкосновения.

Отсюда парадокс — о ”Изоляции” уже написаны книги и опубликовано множество свидетельств, но фотографии этого места были только довоенные, да и с фактическими доказательствами у правоохранительных органов Украины были проблемы.

”Изоляция” превратилась в один из символов ДНР, а украинский МИД запланировал на 2021 год масштабную информационную компанию, целью которой через информирование международной общественности должно стать закрытие концлагеря в центре Европы и наказание всех виновных в незаконных бессудных задержаниях и пытках людей.

Двор «Изоляции» Фото «Донецкий тракторист»

Публикации анонимного ”Донецкого тракториста” вызвали немедленный отклик бывших узников ”Изоляции” — они опознают фотографии как подлинные, сделанные из помещений охраны, человеком вхожим в круг МГБ, начиная с лета 2016 года. Своей целью ”Донецкий тракторист” заявляет желание дать правоохранительным органам Украины наводку на виновных.

”Призываю правоохранительные органы Украины использовать данные документы для установления всех лиц, которые удерживались в тюрьме Изоляция”, — пишет аноним и публикует страницы ”Журнала посещений задержанных ССО МГБ ДНР” за июнь 2016 года, фотографии автомобилей и документов на них, оформленных на родственников кураторов нелегальной тюрьмы, снимки боевой техники и пыточных камер.