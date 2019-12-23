Пятерых обвиняемых в убийстве саудовского журналиста приговорили к смертной казни

Еще три фигуранта дела получили в общей сложности 24 года лишения свободы. Имена осужденных не называют.

Журналиста Джамаля Хашогджи, сотрудничавшего с The Washington Post, убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. По словам саудовского генпрокурора, Хашогджи умер от инъекции.