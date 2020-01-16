Пять стран обратились к Ирану с заявлением по поводу сбитого украинского самолета

Подписанты документа также призвали Иран обеспечить обстоятельное, независимое и прозрачное международное расследование случившегося, привлечь к нему представителей государств, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы. Граждане Канады, Украины, Швеции, Великобритании и Афганистана находились на борту самолета.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера. В КСИР подчеркнули, что самолет компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), летевший из Тегерана в Киев, был сбит, поскольку его ошибочно приняли за крылатую ракету. Трагедия произошла на фоне резкого обострения отношений между Ираном и США, вызванного целевым убийством Соединенными Штатами одного из генералов КСИР.