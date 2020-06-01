Пять способов борьбы властей с насилием в отношении женщин и детей во время COVID-19

Насилие в отношении детей и насилие в отношении женщин широко распространено во всём мире и неразрывно связано, имея общие факторы риска и схожие неблагоприятные и серьёзные последствия. Литературы, в которой описывается пандемия, возможно, не очень много, но существует достаточно доказательств, позволяющих однозначно утверждать, что связанные с ней факторы — карантин, социальная изоляция, повышенный уровень финансового стресса и слабая реакция государственных учреждений — могут увеличивать количество случаев применения насилия или интенсифицировать его.

И действительно, в отчётах прошлого месяца сообщается о ”настоящем урагане” — огромном увеличении количества звонков в службы доверия, обращений в онлайн-поддержку и вызовов полиции. Международные организации предприняли необходимые меры, своевременно выступив с заявлениями, предупреждающими о повышенном риске проявления обеих форм насилия, а исследователи, проанализировав данные прошлых кризисов, предложили несколько государственных мер по снижению потенциального вреда для населения в ситуации особенной уязвимости.

Правительства разрабатывают меры реагирования на COVID-19, а что делается для борьбы с насилием?

1. Увеличение количества служб доверия и обмен информацией

Информацию распространяют посредством брошюр, различных пособий и просветительской деятельности, ориентированной на друзей и членов семьи. Авторы программы ВОЗ ”Воспитание и здоровая жизнь” составили подробное руководство, рассказывающее о комфортных способах воспитания во время карантина. Увеличивается количество или создаются новые телефоны доверия и онлайн-платформы служб поддержки. В Италии, одной из наиболее пострадавших от пандемии стран, в рамках работы по предотвращению ”чрезвычайной ситуации во время чрезвычайной ситуации” постоянно рекламируется телефон доверия 1522 для пострадавших от насилия и преследования. Многие другие страны обязуются поддерживать работу телефонов доверия и информационных каналов во время и после пика COVID-19.

2. Финансирование приютов и иных вариантов безопасного размещения для жертв насилия