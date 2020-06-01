Пять способов борьбы властей с насилием в отношении женщин и детей во время COVID-19

Все эти действия заслуживают высокой оценки, однако многие страны до сих пор не выделили достаточное количество ресурсов для увеличения объёма услуг. В основном, подобные меры на государственном уровне осуществляются в богатых странах, из чего следует, что в реальности даже в отсутствие кризиса многие страны с ограниченным количеством ресурсов имеют и недостаточно средств в бюджете для борьбы с насилием в отношении детей и насилием в отношении женщин.
Куда и как следует направлять ресурсы? Хотя информация о происшествиях и цифры, полученные от соответствующих служб, дают нам представление о том, что происходит на самом деле, общая картина всё ещё остаётся несовершенной. Например, в некоторых регионах количество сообщений о домашнем насилии на горячие линии сократилось. Скорее всего, это произошло потому, что жертвы, пребывая на карантине, находятся в непосредственной близости от агрессоров и не могут безопасно обратиться за помощью. В других странах снизился спрос на безопасное размещение: причина этому, возможно, в том, что пострадавшие боятся заразиться COVID-19, находясь в небольших помещениях. Кроме того, сейчас не работают люди, к которым можно обратиться в повседневной жизни и которые могут сами выявить проблему: учителя и социальные работники. Несмотря на то, что в США уже несколько штатов сообщили о сокращении зарегистрированных случаев насилия и жестокого обращения с детьми, это, как полагают, связано лишь с тем, что снизился уровень обнаружения подобных случаев.
Кроме того, большое количество времени, проведённого с телефоном и у компьютера, которые заменили реальное общение виртуальным, также создаёт дополнительные возможности для совершения новых форм насилия в Интернете, включая сексуальные домогательства, эксплуатацию и жестокое обращение. Меры по смягчению последствий должны быть направлены на все возможные формы насилия, связанного с COVID-19. Предпринятые действия должны находиться под постоянным контролем для гарантии того, они оказывают намеченный эффект и не приводят к непреднамеренному вреду.
”Для многих женщин и девочек самая большая угроза проявляется там, где они должны чувствовать полную безопасность. В своих собственных домах”. Поскольку Генеральный секретарь ООН настоятельно призывает к миру в семьях по всему миру, хочется верить, что этот неполный список действий правительства послужит источником вдохновения для дальнейших свершений. Когда дело доходит до предотвращения и сокращения насилия и поддержки пострадавших, сыграть свою роль должен каждый, особенно в эти беспрецедентные времена.
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