01.06.2020, 15:13

Пять способов борьбы властей с насилием в отношении женщин и детей во время COVID-19


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Koduvägivald LAVASTUS
Koduvägivald LAVASTUSFoto: Jaanus Lensment

Мир был застигнут врасплох масштабами и последствиями кризиса COVID-19, но нельзя оставлять без внимания возросшую угрозу благополучию и безопасности детей и женщин, настаивает Unicef.

Насилие в отношении детей и насилие в отношении женщин широко распространено во всём мире и неразрывно связано, имея общие факторы риска и схожие неблагоприятные и серьёзные последствия. Литературы, в которой описывается пандемия, возможно, не очень много, но существует достаточно доказательств, позволяющих однозначно утверждать, что связанные с ней факторы — карантин, социальная изоляция, повышенный уровень финансового стресса и слабая реакция государственных учреждений — могут увеличивать количество случаев применения насилия или интенсифицировать его.

И действительно, в отчётах прошлого месяца сообщается о ”настоящем урагане” — огромном увеличении количества звонков в службы доверия, обращений в онлайн-поддержку и вызовов полиции. Международные организации предприняли необходимые меры, своевременно выступив с заявлениями, предупреждающими о повышенном риске проявления обеих форм насилия, а исследователи, проанализировав данные прошлых кризисов, предложили несколько государственных мер по снижению потенциального вреда для населения в ситуации особенной уязвимости.

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1. Увеличение количества служб доверия и обмен информацией

Информацию распространяют посредством брошюр, различных пособий и просветительской деятельности, ориентированной на друзей и членов семьи. Авторы программы ВОЗ ”Воспитание и здоровая жизнь” составили подробное руководство, рассказывающее о комфортных способах воспитания во время карантина. Увеличивается количество или создаются новые телефоны доверия и онлайн-платформы служб поддержки. В Италии, одной из наиболее пострадавших от пандемии стран, в рамках работы по предотвращению ”чрезвычайной ситуации во время чрезвычайной ситуации” постоянно рекламируется телефон доверия 1522 для пострадавших от насилия и преследования. Многие другие страны обязуются поддерживать работу телефонов доверия и информационных каналов во время и после пика COVID-19.

2. Финансирование приютов и иных вариантов безопасного размещения для жертв насилия

Во многих странах признают, что на время карантина необходимо создавать дополнительные места для безопасного размещения. Это позволяет пострадавшим женщинам (и сопровождающим их несовершеннолетним детям) временно скрываться от агрессоров. В рамках пакета помощи в период COVID-19 Канада выделила 50 миллионов долларов женским приютам и центрам пострадавших от сексуального насилия. Во Франции увеличение финансирования организаций по борьбе с насилием на 1,1 млн. евро включало предоставление 20 000 ночей в гостиницах желающим избежать насилия со стороны партнёров. В Тренто (Италия) прокурор постановил, что в случае совершения бытового насилия покинуть дом должен обидчик, а не жертва. Аналогичные постановления были приняты в Австрии и Германии. Но, хотя это решение выглядит довольно здраво, оно не гарантирует пострадавшим безопасности, ведь им приходится оставаться дома, насильники знают, где их найти, и могут причинить вред.

3. Расширение доступа к услугам для пострадавших

Поскольку карантин ограничивает личную мобильность и свободу передвижения, страны ищут способы расширения доступа к услугам, связанным с защитой от насилия. Франция создала ”пункты спасения” в продуктовых магазинах, которые уже начали посещать женщины. В ряде стран (включая Францию, Италию и Испанию) определённое кодовое слово сигнализирует работникам аптек о необходимости обращения в соответствующие органы. В некоторых странах были разработаны или улучшены тайные приложения, с помощью которых женщины могут обратиться за помощью, не имея возможности сделать звонок из-за постоянного присутствия рядом обидчика (это было сделано, например, в Италии и Великобритании). Службы защиты женщин и детей крайне необходимы и не должны быть отодвинуты на второй план из-за COVID-19.

4. Уменьшение факторов риска, связанных с насилием

Некоторые страны стараются противостоять тем негативными способам борьбы с COVID-19, которые могут усугубить риск проявления насилия. Гренландия для снижения риска насилия над детьми в семье запретила продажу алкоголя в столице страны Нууке. Южная Африка приняла аналогичные меры на несколько дней раньше. Несмотря на то, что насилие, совершённое под воздействием алкоголя, и употребление алкоголя обычно связаны с более серьезными преступлениями, их взаимосвязь является спорной, и существует мало доказательств того, как постановления в отношении алкоголя влияют на количество случаев насилия. Однако остальным странам ещё предстоит предпринять активные шаги по уменьшению сопутствующих рисков. Например, сокращение продаж оружия ограничит к нему доступ людей, находящихся в нестабильном психическом состоянии, и потенциально уменьшит количество вероятных убийств женщин и гибель детей. Продуманные действия властей могут снизить риск причинения вреда и способствовать позитивному выходу энергии, снятию стресса и укреплению психического здоровья.

5. Изменения в семейном праве и юридической системе

В начале апреля Австралия внесла ряд изменений в семейное законодательство. Это было сделано для того, чтобы система правосудия могла реагировать на происшествия во время карантина более качественно. Во-первых, судам было позволено устанавливать требования к электронному наблюдению освобождённых под залог и к постановлениям об условном лишении свободы. Во-вторых, было разрешено оформлять запретительные судебные приказы онлайн. В-третьих, был создан новый вид правонарушения, увеличен размер штрафа и продлён срок давности для запретительных судебных приказов. По мере того, как во многих странах увеличиваются сроки оказания судебных услуг в вопросах личной защиты, возрастает потребность в нововведениях и дополнительных поправках с целью обеспечения безопасности пострадавших в сложных ситуациях.

Все эти действия заслуживают высокой оценки, однако многие страны до сих пор не выделили достаточное количество ресурсов для увеличения объёма услуг. В основном, подобные меры на государственном уровне осуществляются в богатых странах, из чего следует, что в реальности даже в отсутствие кризиса многие страны с ограниченным количеством ресурсов имеют и недостаточно средств в бюджете для борьбы с насилием в отношении детей и насилием в отношении женщин.

Куда и как следует направлять ресурсы? Хотя информация о происшествиях и цифры, полученные от соответствующих служб, дают нам представление о том, что происходит на самом деле, общая картина всё ещё остаётся несовершенной. Например, в некоторых регионах количество сообщений о домашнем насилии на горячие линии сократилось. Скорее всего, это произошло потому, что жертвы, пребывая на карантине, находятся в непосредственной близости от агрессоров и не могут безопасно обратиться за помощью. В других странах снизился спрос на безопасное размещение: причина этому, возможно, в том, что пострадавшие боятся заразиться COVID-19, находясь в небольших помещениях. Кроме того, сейчас не работают люди, к которым можно обратиться в повседневной жизни и которые могут сами выявить проблему: учителя и социальные работники. Несмотря на то, что в США уже несколько штатов сообщили о сокращении зарегистрированных случаев насилия и жестокого обращения с детьми, это, как полагают, связано лишь с тем, что снизился уровень обнаружения подобных случаев.

Кроме того, большое количество времени, проведённого с телефоном и у компьютера, которые заменили реальное общение виртуальным, также создаёт дополнительные возможности для совершения новых форм насилия в Интернете, включая сексуальные домогательства, эксплуатацию и жестокое обращение. Меры по смягчению последствий должны быть направлены на все возможные формы насилия, связанного с COVID-19. Предпринятые действия должны находиться под постоянным контролем для гарантии того, они оказывают намеченный эффект и не приводят к непреднамеренному вреду.
”Для многих женщин и девочек самая большая угроза проявляется там, где они должны чувствовать полную безопасность. В своих собственных домах”. Поскольку Генеральный секретарь ООН настоятельно призывает к миру в семьях по всему миру, хочется верить, что этот неполный список действий правительства послужит источником вдохновения для дальнейших свершений. Когда дело доходит до предотвращения и сокращения насилия и поддержки пострадавших, сыграть свою роль должен каждый, особенно в эти беспрецедентные времена.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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