Пять ножей в спину Мэй: кто возглавит Великобританию

27 марта британский премьер Тереза Мэй может объявить дату своей отставки с поста главы правительства и лидера консерваторов. В британской правящей элите уже идет битва за пост премьер министра, финал которой, как кажется многим, не за горами. Местная пресса называет разные фигуры на замену Мэй, ”Газета.Ru” останавливается на наиболее влиятельных кандидатах.
Мэй выступит на заседании так называемого ”Комитета 1922”, который объединяет рядовых консерваров, но именно здесь может прозвучать ее нерядовое заявление. Она может заявить о своем уходе с поста, о чем накануне сообщил Reuters один из британских парламентариев.
К уходу ради спасения Brexit подстегивает Мэй и британская The Sun. Таблоид отмечает, что издание поддерживало Терезу Мэй еще до того, как она заняла пост премьер-министра Великобритании, однако теперь она потеряла поддержку большей части страны. Тереза Мэй проявила мужество, она войдет в историю, однако ей нужно уволиться ради Brexit, пишет газета.
”Теперь она должна сделать следующий принципиальный шаг — показать, что она не просто еще один трусливый политик, решивший уцепиться за власть”, — говорится в статье.
Хотя британский премьер заслуживает большого уважения, ее время вышло. Таблоид называет Терезу Мэй примерным чиновником, который в 2016 году взял на себя самый большой вызов со времен Второй мировой войны.
Филип Хэммонд. Защитник Мэй
В случае ухода Мэй, министр финансов Великобритании Филип Хэммонд — де-факто ее зам — считается одной из потенциальных фигур ей на смену. При этом политик предан Мэй и неоднократно выступал в ее защиту.
Он славится резко негативными оценками действий Москвы на международной арене и постоянно говорит о ”растущей военной угрозе” со стороны России. Именно благодаря усилиям политика, Лондон в 2019 году увеличит расходы на оборонные нужды на 1 млрд фунтов стерлингов. А в 2016 году во время визита в Грузию он заявил, что ”Россия игнорирует нормы международного поведения и нарушает правила международной системы”.
Борис Джонсон. ”Британский Трамп”
В случае, если Мэй уйдет, в игру за ”престолонаследие” может вступить и экс-глава МИД Великобритании и Борис Джонсон. Политик, которого часто сравнивали с американским президентом Дональдом Трампом, — один из тяжеловесов.
Но в случае, если он встанет у руля, улучшений отношений с России также можно не ждать.
Несмотря на то что он называл себя ”русофилом”, Джонсон, говоря о ”деле Скрипаля”, заявил, что доказательства причастности Москвы к инциденту ”ошеломляющие”. Джонсон также заявлял, что президент России Владимир Путин якобы лично отдал приказ использовать химоружие на британской территории.
Дэвид Лидингтон. На должности Черчилля
Среди возможных кандидатов в премьеры британская пресса называет Дэвида Лидингтона, который в настоящее время занимает мало на что влияющую должность канцлера герцогства Ланкастерского.
Ее чаще всего считают синекурой для политиков, хотя в свое время ее даже занимал будущий премьер Великобритании Уинстон Черчилль.
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У Лидингтона большие связи в партийном аппарате. Он работал как в правительстве Мэй, так и в правительстве ее предшественника Дэвида Кемерона, а с 2016 по 2017 год был лидером палаты общин. Однако он отрицательно ответил на вопрос журналистов о возможности занять место премьера. ”Я не думаю, что у меня есть желание занять пост премьер-министра, я считаю, что она (Тереза Мэй — ”Газета.Ru”) делает фантастическую работу”, — сказал Лидингтон.
Майкл Гоув. Человек из ”Карточного домика”
Через запятую с Лидингтоном, как возможная фигура на пост премьера, звучала фамилия Майкла Гоува — главы министерства сельского хозяйства в нынешнем кабинете министров. До того, как стать политиком, Гоув работал журналистом и слыл бойким автором. В правительстве активно агитировал за выход Великобритании из ЕС.
Несмотря на маловлиятельную должность спеца по сельскому хозяйству Гоув — сильный политический игрок и мастер подковерных интриг.
”Вот был мэр Лондона Борис Джонсон, был его соратник Майкл Гоув, который должен был его поддерживать. Но после референдума Гоув неожиданно изменил свою точку зрения и сам стал метить на этот пост”, — рассказывал ”Газете.Ru” сценарист политического сериала ”Карточный домик” британский драматург Эндрю Дэвис.
Джереми Хант. ”Фанат” СССР
Амбиции занять пост премьера имеет и глава МИД Великобритании Джереми Хант, который до этого занимал пост руководителя британского минздрава. Он известный сторонник Brexit и даже как-то сравнил ЕС с СССР. Правда премьер Мэй не согласилась с его словами. ”В Европейском союзе есть страны, которые были частью Советского Союза, но сейчас они — демократические страны, и я могу заверить вас, что эти две организации — не одно и то же”, — сказала британский премьер.
Хант часто прибегает к сравнению с СССР, когда говорит и о России. В октябре 2018 года Хант в своей речи в исследовательском институте Policy Exchange подчеркнул, что Москва ”заплатит очень высокую цену”, если не изменит свое ”поведение”. ”До недавней поры я думал, что Россия хочет быть частью международной правовой системы, мы были очень рады возможности совсем новых отношений с Россией в сравнении с тем, что было во времена СССР”, — говорил Хант.