Пять ножей в спину Мэй: кто возглавит Великобританию



В случае ухода Мэй, министр финансов Великобритании Филип Хэммонд — де-факто ее зам — считается одной из потенциальных фигур ей на смену. При этом политик предан Мэй и неоднократно выступал в ее защиту.

Он славится резко негативными оценками действий Москвы на международной арене и постоянно говорит о ”растущей военной угрозе” со стороны России. Именно благодаря усилиям политика, Лондон в 2019 году увеличит расходы на оборонные нужды на 1 млрд фунтов стерлингов. А в 2016 году во время визита в Грузию он заявил, что ”Россия игнорирует нормы международного поведения и нарушает правила международной системы”.

Борис Джонсон. ”Британский Трамп”



В случае, если Мэй уйдет, в игру за ”престолонаследие” может вступить и экс-глава МИД Великобритании и Борис Джонсон. Политик, которого часто сравнивали с американским президентом Дональдом Трампом, — один из тяжеловесов.

Но в случае, если он встанет у руля, улучшений отношений с России также можно не ждать.

Несмотря на то что он называл себя ”русофилом”, Джонсон, говоря о ”деле Скрипаля”, заявил, что доказательства причастности Москвы к инциденту ”ошеломляющие”. Джонсон также заявлял, что президент России Владимир Путин якобы лично отдал приказ использовать химоружие на британской территории.

Дэвид Лидингтон. На должности Черчилля



Среди возможных кандидатов в премьеры британская пресса называет Дэвида Лидингтона, который в настоящее время занимает мало на что влияющую должность канцлера герцогства Ланкастерского.

Ее чаще всего считают синекурой для политиков, хотя в свое время ее даже занимал будущий премьер Великобритании Уинстон Черчилль.

У Лидингтона большие связи в партийном аппарате. Он работал как в правительстве Мэй, так и в правительстве ее предшественника Дэвида Кемерона, а с 2016 по 2017 год был лидером палаты общин. Однако он отрицательно ответил на вопрос журналистов о возможности занять место премьера. ”Я не думаю, что у меня есть желание занять пост премьер-министра, я считаю, что она (Тереза Мэй — ”Газета.Ru”) делает фантастическую работу”, — сказал Лидингтон.

Майкл Гоув. Человек из ”Карточного домика”



Через запятую с Лидингтоном, как возможная фигура на пост премьера, звучала фамилия Майкла Гоува — главы министерства сельского хозяйства в нынешнем кабинете министров. До того, как стать политиком, Гоув работал журналистом и слыл бойким автором. В правительстве активно агитировал за выход Великобритании из ЕС.

Несмотря на маловлиятельную должность спеца по сельскому хозяйству Гоув — сильный политический игрок и мастер подковерных интриг.

”Вот был мэр Лондона Борис Джонсон, был его соратник Майкл Гоув, который должен был его поддерживать. Но после референдума Гоув неожиданно изменил свою точку зрения и сам стал метить на этот пост”, — рассказывал ”Газете.Ru” сценарист политического сериала ”Карточный домик” британский драматург Эндрю Дэвис.

Джереми Хант. ”Фанат” СССР



Амбиции занять пост премьера имеет и глава МИД Великобритании Джереми Хант, который до этого занимал пост руководителя британского минздрава. Он известный сторонник Brexit и даже как-то сравнил ЕС с СССР. Правда премьер Мэй не согласилась с его словами. ”В Европейском союзе есть страны, которые были частью Советского Союза, но сейчас они — демократические страны, и я могу заверить вас, что эти две организации — не одно и то же”, — сказала британский премьер.

Хант часто прибегает к сравнению с СССР, когда говорит и о России. В октябре 2018 года Хант в своей речи в исследовательском институте Policy Exchange подчеркнул, что Москва ”заплатит очень высокую цену”, если не изменит свое ”поведение”. ”До недавней поры я думал, что Россия хочет быть частью международной правовой системы, мы были очень рады возможности совсем новых отношений с Россией в сравнении с тем, что было во времена СССР”, — говорил Хант.