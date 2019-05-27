Пять лет назад в Донбассе началась самая кровопролитная война в Европе XXI века. Чем она закончилась для лидеров сепаратистов?

”Стрелков абсолютно не умеет работать с кадрами, — рассказывает „Медузе” бывший официальный представитель движения „Донецкая республика” в России Евгений Шабаев. — После возвращения с Донбасса к нему присосалось немало проходимцев, пытавшихся попользоваться славой Игоря Ивановича. Они пели ему осанну, называли гением и героем — а сами открывали под его имя сбор средств якобы на помощь ополчению и жителям ДНР. И исчезали. Мы с другими сподвижниками советовали Стрелкову заняться долговременным планированием. Но ему это было неинтересно, ведь в какой-то момент известность Стрелка казалась сопоставимой со славой Путина. И вот в итоге он уже одиноко стоит у МИДа с плакатом про Курильские острова [против передачи Японии]”.

Начальник штаба движения ”Новороссия” Алексей Сороковой сообщил, что общаться с ”Медузой” Игорь Стрелков отказался.

Александр Бородай. Премьер-министр ДНР с 16 мая по 7 августа 2014 года

Летом 2015 года, окончательно вернувшись в Москву, Бородай основал ”Союз добровольцев Донбасса” (СДД). На официальном сайте союза в разделе ”Регионы” заявлено о десятках отделений и представительств в различных областях, республиках и краях России.

”Это реально действующая организация, в которой состоит более 13 тысяч человек, участвовавших в событиях в ДНР и ЛНР, — утверждает Бородай в разговоре с „Медузой”. — В СДД входит множество пассионарных людей, объединенных идеей общероссийского патриотизма и верности действующему президенту Путину. Лечим раненых, хороним погибших, помогаем семьям. Оказываем конкретную помощь воинам — медикаментами, необходимыми на поле боя”.

Шабаев утверждает, что с помощью СДД самых идейных и ”неудобных” бойцов отправляли в Сирию, а сейчас Бородай якобы пытается рекрутировать еще и наемников для частных военных компаний, работающих преимущественно в Африке.

Денис Пушилин. Глава ДНР с 20 ноября 2018 года

Пушилин представлял ДНР на переговорах в Минске о прекращении огня. Осенью 2015 года он стал председателем народного совета (то есть вновь возглавил местный парламент). ”В одну из ночей депутатов собрали под угрозой автоматов и они „выбрали” своим главой Пушилина”, — вспоминает Манекин. ”Я возглавлял Народный совет с ноября 2014-го по сентябрь 2015 года, — рассказывает об этих событиях Пургин. — Денис Пушилин сменил меня на этой должности при единоразовом отступлении от всех норм и законов, а проще говоря — по полному беспределу. В цивилизованных странах это называется переворотом. Далее, согласно заявлению МГБ [министерства госбезопасности], я находился у них в подвале под их охраной. Я этой охраны не просил” (Пургин, очевидно, имеет в виду, что находился в заключении).

После взрыва 31 августа 2018 года, в котором погиб Александр Захарченко, врио главы непризнанной республики стал вице-премьер Дмитрий Трапезников — в соответствии с конституцией ДНР. Но уже спустя неделю его сменил Пушилин, хотя такая возможность вовсе не оговорена основным законом. ”Трапезников ночью был захвачен „специалистами” и вывезен в Россию”, — говорит Манекин, убежденный в том, что ”события четко показывают, что этот государственный переворот был тщательно спланирован”.

По его мнению, решение о назначении Пушилина принималось на гораздо более высоком уровне, чем республиканский, несмотря на то что он имел ”огромный антирейтинг в ДНР”. Других кандидатов либо не допускали на территорию региона, либо взрывали, либо похищали. ”Члены избирательных комиссий рассказывали мне лично о беседах с целью склонить их к вбросам бюллетеней и другим фальсификациям”, — утверждает Манекин, который уверен, что Пушилин остается ”личной креатурой Суркова”. 11 ноября 2018 года Пушилин победил на выборах главы ДНР (набрав 60,85% голосов избирателей).

Александр Ходаковский. Министр госбезопасности ДНР (16 мая — 16 июля 2014), секретарь совета безопасности (13 ноября 2014 — 13 марта 2015), позывной ”Скиф”