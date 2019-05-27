27.05.2019, 11:10

Пять лет назад в Донбассе началась самая кровопролитная война в Европе XXI века. Чем она закончилась для лидеров сепаратистов?

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Пять лет назад в Донбассе началась самая кровопролитная война в Европе XXI века. Чем она закончилась для лидеров сепаратистов?
Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO, REUTERS

26 мая 2014 года с боев в аэропорту Донецка начались полномасштабные боевые действия на востоке Украины. Украинская армия противостояла сепаратистам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, пользовавшихся неофициальной поддержкой со стороны России. Активная стадия боевых действий продолжалась до февраля 2015-го, когда были подписаны вторые Минские соглашения.

Общая численность жертв, по оценкам ООН, достигает 13 тысяч человек. Сейчас в Донбассе не осталось почти никого из тех, кто возглавил протесты против украинской власти, а потом и вооруженное противостояние; многие из них убиты. ”Медуза” поговорила с их знакомыми, а также с очевидцами событий 2014 года — и рассказывает, что произошло с первыми лидерами Донбасса.

Игорь Иванович Стрелков, по паспорту Игорь Всеволодович Гиркин. Министр обороны ДНР с 16 мая по 14 августа 2014 года, позывной ”Стрелок”

Стрелков возглавляет общественное движение ”Новороссия”, занимающееся гуманитарной помощью и поставками амуниции и обмундирования для военнослужащих ДНР. По мнению Жучковского, вероятность возвращения Стрелкова в Донбасс близка к нулю: ”Он себя уже зарекомендовал как стойкий противник власти. Сейчас он жестко и последовательно критикует руководство России и лично Путина. На него смотрят как на врага государства”.

”Стрелков абсолютно не умеет работать с кадрами, — рассказывает „Медузе” бывший официальный представитель движения „Донецкая республика” в России Евгений Шабаев. — После возвращения с Донбасса к нему присосалось немало проходимцев, пытавшихся попользоваться славой Игоря Ивановича. Они пели ему осанну, называли гением и героем — а сами открывали под его имя сбор средств якобы на помощь ополчению и жителям ДНР. И исчезали. Мы с другими сподвижниками советовали Стрелкову заняться долговременным планированием. Но ему это было неинтересно, ведь в какой-то момент известность Стрелка казалась сопоставимой со славой Путина. И вот в итоге он уже одиноко стоит у МИДа с плакатом про Курильские острова [против передачи Японии]”.

Начальник штаба движения ”Новороссия” Алексей Сороковой сообщил, что общаться с ”Медузой” Игорь Стрелков отказался.

Александр Бородай. Премьер-министр ДНР с 16 мая по 7 августа 2014 года

Летом 2015 года, окончательно вернувшись в Москву, Бородай основал ”Союз добровольцев Донбасса” (СДД). На официальном сайте союза в разделе ”Регионы” заявлено о десятках отделений и представительств в различных областях, республиках и краях России.

”Это реально действующая организация, в которой состоит более 13 тысяч человек, участвовавших в событиях в ДНР и ЛНР, — утверждает Бородай в разговоре с „Медузой”. — В СДД входит множество пассионарных людей, объединенных идеей общероссийского патриотизма и верности действующему президенту Путину. Лечим раненых, хороним погибших, помогаем семьям. Оказываем конкретную помощь воинам — медикаментами, необходимыми на поле боя”.

Шабаев утверждает, что с помощью СДД самых идейных и ”неудобных” бойцов отправляли в Сирию, а сейчас Бородай якобы пытается рекрутировать еще и наемников для частных военных компаний, работающих преимущественно в Африке.

Денис Пушилин. Глава ДНР с 20 ноября 2018 года

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Пушилин представлял ДНР на переговорах в Минске о прекращении огня. Осенью 2015 года он стал председателем народного совета (то есть вновь возглавил местный парламент). ”В одну из ночей депутатов собрали под угрозой автоматов и они „выбрали” своим главой Пушилина”, — вспоминает Манекин. ”Я возглавлял Народный совет с ноября 2014-го по сентябрь 2015 года, — рассказывает об этих событиях Пургин. — Денис Пушилин сменил меня на этой должности при единоразовом отступлении от всех норм и законов, а проще говоря — по полному беспределу. В цивилизованных странах это называется переворотом. Далее, согласно заявлению МГБ [министерства госбезопасности], я находился у них в подвале под их охраной. Я этой охраны не просил” (Пургин, очевидно, имеет в виду, что находился в заключении).

После взрыва 31 августа 2018 года, в котором погиб Александр Захарченко, врио главы непризнанной республики стал вице-премьер Дмитрий Трапезников — в соответствии с конституцией ДНР. Но уже спустя неделю его сменил Пушилин, хотя такая возможность вовсе не оговорена основным законом. ”Трапезников ночью был захвачен „специалистами” и вывезен в Россию”, — говорит Манекин, убежденный в том, что ”события четко показывают, что этот государственный переворот был тщательно спланирован”.

По его мнению, решение о назначении Пушилина принималось на гораздо более высоком уровне, чем республиканский, несмотря на то что он имел ”огромный антирейтинг в ДНР”. Других кандидатов либо не допускали на территорию региона, либо взрывали, либо похищали. ”Члены избирательных комиссий рассказывали мне лично о беседах с целью склонить их к вбросам бюллетеней и другим фальсификациям”, — утверждает Манекин, который уверен, что Пушилин остается ”личной креатурой Суркова”. 11 ноября 2018 года Пушилин победил на выборах главы ДНР (набрав 60,85% голосов избирателей).

Александр Ходаковский. Министр госбезопасности ДНР (16 мая — 16 июля 2014), секретарь совета безопасности (13 ноября 2014 — 13 марта 2015), позывной ”Скиф”

”У Ходаковского были выстроены хорошие связи с криминалитетом, — утверждает Евгений Шабаев. — Это позволило „Востоку” получить контроль над отдельными коммерческими структурами в Горловке, Макеевке и других городах донецкой агломерации. К 2016 году между Ходаковским и Захарченко начались серьезные разборки на финансовой почве”.

В 2018 году, незадолго до выборов главы ДНР, ”Скифа” без объяснения причин не пропустили из России на территорию непризнанной республики российские пограничники. Впоследствии Ходаковский говорил, что не оставляет надежд вернуться в Донецк для участия в политической жизни региона. Многие жители Донецка, беседовавшие с корреспондентом ”Медузы”, считают, что в случае проведения честного голосования именно Ходаковский мог бы набрать больше голосов, чем сегодняшний руководитель ДНР Денис Пушилин.

В разговоре с ”Медузой” Ходаковский называет систему управления ДНР порочной и основанной ”едва ли не наследственном праве”: ”Если бы мы создали парламент, куда вошли бы командиры каких-то вооруженных формирований, люди достойные, то этот парламент был бы очень обновляемым, потому что командиры погибали бы и вместо них выбирали бы других”.

По мнению Ходаковского, отчасти в сложившейся к настоящему времени крайне сложной экономической и социальной ситуации виновата и российская сторона: ”По слухам, господин Сурков заявил, что подлецов, дескать, мы выбиваем подлецами. Но кем мы будем выбивать этих подлецов?”

Ходаковский возглавляет правление общественной организации ”Патриотические силы Донбасса”, которая работает в России, где он и живет.

Игорь Безлер. Полевой командир, позывной ”Бес”

В конце октября 2014 года Безлер уехал в Россию. После этого не раз появлялись слухи о его возвращении, но в реальности этого так и не произошло. ”Сейчас Безлер небогато живет в Крыму, — рассказывает „Медузе” Бородай. — Он человек закрытый. По слухам, отказался от нескольких крайне интересных предложений по достойной работе в России. Говорят, что ему предлагали даже пост мэра в одном из южных городов — но Игорь хотел воевать. Думаю, что он и сейчас ждет начала каких-либо интересных событий, в которых надеется поучаствовать. По слухам, между Безлером и Пушилиным шли какие-то переговоры, но результат мне неизвестен”.

Связаться с Безлером ”Медузе” не удалось.

Игорь Плотницкий. Глава ЛНР с 14 августа 2014-го по 24 ноября 2017 года

Пережил покушение, которое многие знакомые с ситуацией люди называют инсценировкой. В сентябре 2016 года Плотницкий объявил о предотвращении государственного переворота, подготовленного несколькими высокопоставленными функционерами ЛНР. Бывшего премьер-министра непризнанной республики Геннадия Цыпкалова, обвиненного в попытке мятежа, позже нашли повешенным в камере.

23 ноября 2017 года в Луганске начался политический кризис, приведший к бегству Плотницкого в Россию. Кабинет главы республики занял министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник. Серым кардиналом республики считается Игорь Корнет, занимающий пост министра внутренних дел.

Плотницкий занимал пост главы ЛНР больше трех лет. Бородай при этом говорит, что ”ни разу не слышал, чтобы о нем хоть кто-то сказал что-то хорошее”; сам он ”с этой жабой общаться никогда не хотел”. Украинские СМИ утверждали, что Плотницкий вложил вывезенные из Донбасса средства в торговую сеть, зарегистрированную на его сына Станислава; это подтверждают собеседники ”Медузы”, близкие к российским спецслужбам. По данным ”СПАРК-Интерфакс”, Станислав Игоревич Плотницкий зарегистрирован как ИП, который владеет тремя магазинами уцененной бытовой техники в Воронежской области. ”Говорят, [Игорь Плотницкий] обитает где-то под Воронежем”, — рассказывает, в свою очередь, Бородай.

Связаться с Плотницким ”Медузе” не удалось.

Александр Захарченко. Глава ДНР с 7 августа 2014-го по 31 августа 2018 года. Позывные ”Захар”, ”Батя”. Погиб в результате взрыва в Донецке 31 августа 2018-го

Во время войны. Занимал должности военного коменданта Донецка и замминистра внутренних дел ДНР. Создал и командовал батальоном, а позже бригадой ”Оплот”. Участвовал в некоторых боях.

Плакаты с портретами Захарченко в генеральском кителе со звездой героя, разноцветными крестами и медалями украшали все населенные пункты непризнанной республики. Захарченко со временем смог полностью подчинить себе все внутренние сферы жизни ДНР, заменив активистов ”Русской весны” своими ставленниками.

Захарченко погиб в результате взрыва бомбы в кафе ”Сепар” 31 августа 2018 года. Официально власти ДНР заявили, что Захарченко стал жертвой теракта, осуществленного украинскими диверсантами, этой же версии придерживается и Бородай. Большинство источников ”Медузы” считают, что за убийством стоят местные или российские спецслужбы.

”В последнее время Захарченко с „Ташкентом” совсем потеряли берега и начали требовать все больше денег со схем, за которыми стояли не только Курченко, но и ФСБ и Старая площадь”, — утверждает россиянин Сергей. Шабаев подтверждает, что в 2018 году у Захарченко начался экономический конфликт с Медведчуком и ”другими могущественными теневыми воротилами”.

Александр Тимофеев, занимавший должность министра доходов и сборов и вице-премьера, пострадал во время взрыва, в результате которого погиб Захарченко. Сейчас Тимофеев находится в России.

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