Пьяный за рулем: как за это наказывают в Германии

Авария в Москве с участием Михаила Ефремова, которая привела к гибели человека, вызвала в России широкий резонанс. 8 июня актер, управляя автомобилем в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу", водитель которой позже скончался в больнице. Согласно закону, актеру Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

По вине нетрезвых водителей в России до сих пор происходит каждая десятая авария. На фоне большого числа погибших в таких ДТП в июне 2019 года в РФ ужесточили уголовное законодательство. Теперь в случае гибели в аварии человека пьяный водитель может лишиться свободы на срок от пяти до 12 лет, а в случае смерти двух или более лиц — от 8 до 15 лет. А что в Германии грозит водителю, управляющему автомобилем в пьяном виде и совершившему аварию?

Допустимый уровень алкоголя в крови — 0,5 промилле

Для начала отметим, что в Германии существуют четыре вида административных наказаний для водителей: денежные штрафы, штрафные баллы, временный запрет на вождение и лишение прав. При этом штрафные баллы в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге погашаются не быстро. Штраф в один балл — через 2,5 года, в два балла — через 5 лет, в три балла — через 10 лет. Если счет достигает восьми пунктов, водительские права отбирают.

В ФРГ допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителя — не более 0,5 промилле: это означает, что перед тем как сесть за руль можно выпить не более пол-литра пива или одного бокала вина (для сравнения: в России допустимая норма ниже — 0,3 промилле). Однако на практике полиция советует не превышать уровень в 0,3 промилле — в случае аварии или нарушения правил дорожного движения алкоголь засчитывается как отягчающее обстоятельство. А водителям моложе 21 года, и тем, кто получил права менее двух лет назад, садиться за руль после употребления спиртных напитков вообще запрещено.

Штрафы от 500 евро и выше

Алкоголь за рулем в ФРГ — дорогое удовольствие. Водитель, превысивший допустимую норму спиртного впервые, платит штраф в размере 500 евро, получает два штрафных пункта, а также на один месяц лишается водительских прав. Если же человека ловят пьяным за рулем повторно, ему грозит более высокий денежный штраф, три штрафных балла и лишение прав уже на три месяца.