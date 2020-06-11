Пьяный за рулем: как за это наказывают в Германии
В России не утихают дискуссии на тему ДТП с участием актера Михаила Ефремова, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. А какое наказание ждет пьяных водителей в Германии?
В России не утихают дискуссии на тему ДТП с участием актера Михаила Ефремова, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. А какое наказание ждет пьяных водителей в Германии?
Авария в Москве с участием Михаила Ефремова, которая привела к гибели человека, вызвала в России широкий резонанс. 8 июня актер, управляя автомобилем в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу", водитель которой позже скончался в больнице. Согласно закону, актеру Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.
По вине нетрезвых водителей в России до сих пор происходит каждая десятая авария. На фоне большого числа погибших в таких ДТП в июне 2019 года в РФ ужесточили уголовное законодательство. Теперь в случае гибели в аварии человека пьяный водитель может лишиться свободы на срок от пяти до 12 лет, а в случае смерти двух или более лиц — от 8 до 15 лет. А что в Германии грозит водителю, управляющему автомобилем в пьяном виде и совершившему аварию?
Для начала отметим, что в Германии существуют четыре вида административных наказаний для водителей: денежные штрафы, штрафные баллы, временный запрет на вождение и лишение прав. При этом штрафные баллы в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге погашаются не быстро. Штраф в один балл — через 2,5 года, в два балла — через 5 лет, в три балла — через 10 лет. Если счет достигает восьми пунктов, водительские права отбирают.
В ФРГ допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителя — не более 0,5 промилле: это означает, что перед тем как сесть за руль можно выпить не более пол-литра пива или одного бокала вина (для сравнения: в России допустимая норма ниже — 0,3 промилле). Однако на практике полиция советует не превышать уровень в 0,3 промилле — в случае аварии или нарушения правил дорожного движения алкоголь засчитывается как отягчающее обстоятельство. А водителям моложе 21 года, и тем, кто получил права менее двух лет назад, садиться за руль после употребления спиртных напитков вообще запрещено.
Алкоголь за рулем в ФРГ — дорогое удовольствие. Водитель, превысивший допустимую норму спиртного впервые, платит штраф в размере 500 евро, получает два штрафных пункта, а также на один месяц лишается водительских прав. Если же человека ловят пьяным за рулем повторно, ему грозит более высокий денежный штраф, три штрафных балла и лишение прав уже на три месяца.
Впрочем, такие правила действуют лишь при условии, что содержание алкоголя в крови водителя ниже 1,1 промилле. Превышение данного уровня уже классифицируется как уголовное преступление: считается, что водитель, достигший этой стадии опьянения уже не в состоянии управлять машиной. В таком случае меру наказания определяет суд. Это может быть штраф или тюремное заключение сроком до 5 лет и лишение водительского удостоверения на срок от полугода до 5 лет.
В случае если уровень содержания алкоголя в крови водителя превышает 1,6 промилле, его, ко всему прочему, обязывают пройти специальную медико-психологическую экспертизу (MPU), которую в Германии в народе называют "тестом для идиотов".
Ежегодно это обследование проходит около 90 тысяч водителей, включая тех, кого лишают прав на месте — к примеру, после совершения ДТП в состоянии сильного опьянения. При этом успешно MPU проходит лишь около 60 процентов тестируемых. Вдобавок, экспертиза стоит денег — от 400 евро до 730 евро. Кроме того, власти могут потребовать пересдать экзамены — только по вождению или вождение и теорию.
Что грозит пьяным виновникам смертельных ДТП?
В то же время ДТП, совершенное водителем в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее за собой жертвы, обернется куда более серьезными последствиями. В Германии совершение такой аварии чревато крупным денежным штрафом либо лишением свободы сроком до пяти лет.
Помимо этого, виновник инцидента обязан выплатить компенсации пострадавшим. В зависимости от обстоятельств инцидента, страховая компания, клиентом которой является правонарушитель, может отказаться от возмещения убытков. В таком случае он должен будет делать это сам.
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