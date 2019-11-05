Путин заявил о попытках "пещерных русофобов" уничтожить русский язык

Глава государства отметил, что войну русскому языку объявляют не только "пещерные русофобы", но и агрессивные националисты, а в нескольких странах это даже стало государственной политикой.

"Но за ней — и это тоже должно быть понятно и ясно — все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе права на родную речь, на культуру и историческую память", — сказал Путин.

При этом президент призвал не называть русский язык мощным оружием.

"Потому что если это оружие, то с ним начнут бороться как с оружием. С ним и так борются, но по другим соображениям. Да, это сила в известной степени, мягкая сила. Мне кажется, вполне достаточно", — заявил он на заседании Совета по русскому языку.

Российский лидер добавил, что влияние той или иной страны сегодня определяется не оружием, а экономикой. По словам Путина, интерес к языку зависит от роста влияния России в мире: когда экономика "начинает дышать" и страна развиваться, "по-другому играют наши завоевания в сфере культуры".

"Не будет этого — не будет (интереса к языку. — Прим. ред.) хоть тресни. Хоть у нас еще два-три Толстых появится и четыре Пушкина. Ну, будут переводить просто, и все. Это сто процентов… А если страна будет мощной, сильной, привлекательной, притягательной — будут учить русский", — подчеркнул он.

Президент отметил, что в тех странах, с которыми Россия развивает экономическое сотрудничество, наблюдается повышенный интерес к русскому языку.

Кроме того, сам "инструмент" — язык — должен быть "в надлежащем состоянии", об этом надо заботиться: в частности, нужно совершенствовать лингвистические правовые нормы, но они не должны быть революционными и вульгарно упрощать пунктуацию и орфографию, объяснил президент.