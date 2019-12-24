Путин заявил, что работа над "супероружием" идет по плану

Президент РФ напомнил во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны России, что в войсках на вооружении уже стоят гиперзвуковые комплексы авиационного базирования "Кинжал", лазерные боевые комплексы "Пересвет", начато оснащение первого полка РВСН новейшим гиперзвуковым комплексом межконтинентальной дальности "Авангард".

Путин подчеркнул, что в новой и новейшей истории России уникальная ситуация, поскольку ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия.

"Ни Советский Союз, ни Россия — мы никогда не стремились создавать угрозы для других стран. И мы всегда догоняли: атомную бомбу создали США и Советский Союз только догонял, средств доставки носителей ядерного оружия у нас тоже не было, не было стратегической авиации — Советский Союз догонял. Первые ракеты межконтинентальной дальности фактически тоже появились не у нас. Советский Союз догонял", — сказал президент РФ.

В этой связи Путин отметил, что сейчас у России уникальная ситуация. "Догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более", — отметил Путин.