Путин заверил Лукашенко, что поможет "в случае обострения ситуации"

Президенты обсудили возникшую ситуацию в Беларуси, в том числе ”с учетом оказываемого на республику давления извне”, говорится в сообщении, передает "Дождь".

Россия готова оказать помощь властям Беларуси на основе Договора о создании союзного государства и Договора о коллективной безопасности.

Пресс-служба президента Белоруссии сообщает, что Путин и Лукашенко ”еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно”.

Накануне главы России и Беларуси провели телефонный разговор, после которого Лукашенко заявил, что Россия готова ”при первом же запросе” оказать ”всестороннюю помощь по обеспечению безопасности” Беларуси.

При каких именно обстоятельствах может понадобиться помощь России, Лукашенко не уточнил.