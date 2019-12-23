Путин запустил движение поездов по Керченскому мосту

Президент России Владимир Путин по железной дороге Крымского моста отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.
Таким образом глава государства фактически запустил движение по этой железнодорожной ветке. В поездке Путина сопровождают рабочие-мостовики.
Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года. Движение грузовых поездов планируется открыть в июне 2020 года.
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