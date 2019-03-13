Путин запланировал поездку в Крым на пятилетие присоединения

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

В этом году отмечается пять лет со дня присоединения. Годовщина празднуется 18 марта — в этот день в 2014 году в Кремле был подписан договор о вхождении в состав России Республики Крым и Севастополя.

Если поездка Владимира Путина в Крым состоится, то она будет носить подчеркнуто деловой и рабочий характер, связанный с обсуждением перспектив и программ развития полуострова, считает председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский. ”Сегодня для общественного мнения нахождение Крыма в составе России — скорее безусловная данность, нормальное положение вещей. Поэтому задача не в том, чтобы придавать пятилетию в общественном мнении некую сверхэмоциональность, а, напротив, подчеркнуть значимость возвращения Крыма через то, что это естественно, исторически обосновано, справедливо, результат демократического выбора крымчан и севастопольцев. И не только вспоминать то, что было, но и обсуждать общее будущее России и Крыма, ”повседневность” проектов развития”, — говорит он.