Путин выступил за восстановление отношений с ЕС и поблагодарил Финляндию за "Северный поток-2"

Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Евросоюзом и рассчитывает, что новое руководство ЕС проявит позитивный настрой на поддержание отношений, заявил Владимир Путин.

"Мы обсуждали, действительно, и некоторые вопросы международной повестки дня. Заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений с Евросоюзом. Рассчитываем, что новое руководство Евросоюза в свою очередь проявит позитивный настрой на поддержание взаимовыгодных партнерских отношений с нашей страной", - сказал Путин

Президент РФ также сообщил о завершении работ на финляндском участке проекта "Северный поток-2" и поблагодарил Финляндию за прагматичный подход к проекту.

В сентябре 2018 года началась прокладка газопровода "Северный поток-2" через исключительную экономическую зону Финляндии.

"Могу проинформировать о том, что сегодня закончена работа на финляндском участке, финской исключительной экономической зоне", - сказал глава российского государства.

Он также поблагодарил Финляндию за "прагматичный подход" к "Северному потоку-2".