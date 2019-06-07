Путин высказался о возможности объединения России и Белоруссии

"Нет, и быть не может", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ 2019, отвечая на соответствующий вопрос ведущей.

Он напомнил, что по его мнению, белорусы, русские и украинцы - это изначально единый народ, но со временем они обрели собственную идентичность. "Мы относимся к этому с пониманием и уважением. Так сложилось, что мы живем в разных странах... Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей", - добавил он.