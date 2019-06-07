Путин высказался о возможности объединения России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин опроверг возможное объединение России и Белоруссии к окончанию своего президентского срока - 2024 году на пленарном заседании ПМЭФ-2019.
"Нет, и быть не может", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ 2019, отвечая на соответствующий вопрос ведущей.
Он напомнил, что по его мнению, белорусы, русские и украинцы - это изначально единый народ, но со временем они обрели собственную идентичность. "Мы относимся к этому с пониманием и уважением. Так сложилось, что мы живем в разных странах... Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей", - добавил он.
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