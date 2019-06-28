Путин в интервью The Financial Times: либеральная идея устарела

Либеральная идея устарела, она "пережила свою цель", когда общественность выступила против иммиграции, открытых границ и мультикультурализма, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете The Financial Times.
Либералы в последние десятилетия пытались диктовать миру свою волю, но совершили много трагических ошибок, уверен Путин. В качестве примера он привел решение канцлера Германии Ангелы Меркель о приеме более 1 млн сирийских беженцев. Путин назвал его "ошибочным" и указал на "волю" президента США Дональда Трампа, который пытается остановить поток мигрантов и наркотрафика из Мексики.
"Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Убивай, грабь, насилуй — тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил — получи наказание за это", — заявил Путин. "Либеральная идея устарела. Она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения", — резюмировал российский лидер.
Путин также назвал президента США Дональда Трампа талантливым человеком. "Господин Трамп, он же не карьерный политик, у него своё видение мира и своё видение национальных интересов США. Я, например, не согласен со многими способами решения проблем, которые он использует. Но знаете, в чём дело, на мой взгляд? Он талантливый человек. Он очень тонко чувствует, что ждёт от него избиратель", — отметил президент России.
По словам Путина, средний класс в США мало что получил от глобализации, команда Трампа использовала ожидания среднего класса в ходе предвыборной борьбы и выиграла президентскую гонку, в этом были причины ее победы, а не в "мифическом вмешательстве со стороны".
"Вот здесь, может быть, кроются его, на первый взгляд, экстравагантные решения в сфере экономики и взаимодействия даже с партнёрами и союзниками", — объяснил президент РФ.
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