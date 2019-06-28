Путин в интервью The Financial Times: либеральная идея устарела

Либералы в последние десятилетия пытались диктовать миру свою волю, но совершили много трагических ошибок, уверен Путин. В качестве примера он привел решение канцлера Германии Ангелы Меркель о приеме более 1 млн сирийских беженцев. Путин назвал его "ошибочным" и указал на "волю" президента США Дональда Трампа, который пытается остановить поток мигрантов и наркотрафика из Мексики.

"Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Убивай, грабь, насилуй — тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил — получи наказание за это", — заявил Путин. "Либеральная идея устарела. Она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения", — резюмировал российский лидер.

Путин также назвал президента США Дональда Трампа талантливым человеком. "Господин Трамп, он же не карьерный политик, у него своё видение мира и своё видение национальных интересов США. Я, например, не согласен со многими способами решения проблем, которые он использует. Но знаете, в чём дело, на мой взгляд? Он талантливый человек. Он очень тонко чувствует, что ждёт от него избиратель", — отметил президент России.