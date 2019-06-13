13.06.2019, 13:49

Путин уволил двух генералов в связи с делом Ивана Голунова

 (7)
rus.delfi.ee
EST
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Foto: Karli Saul

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении двух генералов полиции — начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова, передает "Медуза".

Глава МВД Владимир Колокольцев потребовал их увольнения после прекращения уголовного преследования корреспондента ”Медузы” Ивана Голунова.

Читайте также:
Читайте также: