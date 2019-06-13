Путин уволил двух генералов в связи с делом Ивана Голунова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении двух генералов полиции — начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова, передает "Медуза".
Глава МВД Владимир Колокольцев потребовал их увольнения после прекращения уголовного преследования корреспондента ”Медузы” Ивана Голунова.
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