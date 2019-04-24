Путин упростил выдачу паспортов РФ жителям "ДНР" и "ЛНР"

В документе отмечается, что право на упрощенное получение российского гражданства предоставляется в "целях защиты прав и свобод человека и гражданина" лицам, постоянно проживающим на территории сепаратистских регионов Донбасса.

Для получения российского паспорта желающие должны подать заявление в подразделения МВД России, приложив к нему удостоверение личности, выданное властями "ДНР" или "ЛНР" с отметкой о проживании на территории региона, а также документ о наличии гражданства иностранного государства, и, если имеются, свидетельства о заключении или расторжении брака, и о перемене фамилии.

Рассмотрение в трехмесячный срок

На рассмотрение заявлений отводится три месяца, гражданство России приобретается заявителями со дня принятия положительного решения.