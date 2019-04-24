Путин упростил выдачу паспортов РФ жителям "ДНР" и "ЛНР"

Поправки к закону "О гражданстве Российской Федерации", позволяющие президенту предоставлять российское гражданство по упрощенной схеме, вступили в силу в конце марта. В соответствии с ними гражданство РФ могут в льготном режиме получать люди из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, а также из государств, где происходят вооруженные конфликты и смена режима. Поправки к закону также упрощают прием в российское гражданство соотечественников, проживающих за рубежом.
На территории сепаратистских регионов проживают, согласно статистике, 3,7 млн человек. Как сообщила газета "Новые Известия", на территорию Донбасса уже завезли порядка полумиллиона бланков российских паспортов.
МИД Украины осудил решение Кремля
Глава МИД Украины Павел Климкин осудил указ президента России, назвав решение "о выдаче паспортов на оккупированных украинских территориях продолжением агрессии и вмешательства в наши внутренние дела". Он призвал украинцев, проживающих в сепаратистских регионах Донбасса, не подавать заявлений о выдаче им российских паспортов.