Путин счел преждевременным говорить, уйдет ли он из политики в 2024 году

"Об этом пока рано говорить. Впереди ещё пять лет напряжённой работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь", — сказал Путин в интервью газете Corriere della Sera накануне своего визита в Италию.

Так президент ответил на вопрос, задумывался ли он о "России после Путина" с 2024 года и намерен ли уйти из политики или, как считают многие, останется в другом качестве.

На замечание о том, что у него нет настоящих политических противников, поскольку на прошлых выборах Путин набрал почти 77 процентов голосов избирателей, но при этом планы по развитию с трудом набирают темп, президент отметил: "Дело не в процентах голосов на выборах, а в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России. А именно — падение или колебания цен на международных рынках на традиционные товары нашего экспорта: нефть, газ, металл. Безусловно, есть и влияние внешних ограничителей".

При этом, подчеркнул Путин, Россия проводит очень взвешенную, реалистичную политику, обеспечивая макроэкономическую стабильность, не допускает роста безработицы.

"Больше того — смогли сконцентрировать значительные ресурсы, чтобы начать реализацию масштабных национальных проектов, которые должны обеспечить прорывное развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей", — отметил глава государства.