Путин рассказал о планах зарубежных разведслужб в России

Данное заявление он сделал во время выступления на заседании коллегии ФСБ. Президент подчеркнул, что влиянию зарубежных разведслужб необходимо противодействовать.

”Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера.Тем надежнее должна быть ваша работа”, — сказал Путин.

Также он рассказал, что за 2018 год в России была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб.