Путин рассказал, о чем думал во время участия в ”Бессмертном полку”

Российский президент Владимир Путин в эфире ”России 1” поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции ”Бессмертный полк”. Цитаты приводит РИА ”Новости”.
Он рассказал, что его отец всю жизнь хромал и ушел из жизни с осколком гранаты в ноге.
”Ну разве такие люди могли пройти по Красной площади в параде Победы? Нет”, — отметил Путин.
Глава государства подумал о том, что хотя бы пронесет портрет отца, и он это заслужил.
”Я думаю, что тысячи людей, сотни тысяч, когда идут с портретами своих близких участников войны, наверное, то же думают об этом”, — подчеркнул Путин.