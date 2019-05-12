12.05.2019, 16:10

Путин рассказал, о чем думал во время участия в ”Бессмертном полку”

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Gazeta.ru
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Путин рассказал, о чем думал во время участия в ”Бессмертном полку”
AFP / Scanpix

Российский президент Владимир Путин в эфире ”России 1” поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции ”Бессмертный полк”. Цитаты приводит РИА ”Новости”.

Он рассказал, что его отец всю жизнь хромал и ушел из жизни с осколком гранаты в ноге.

”Ну разве такие люди могли пройти по Красной площади в параде Победы? Нет”, — отметил Путин.

Глава государства подумал о том, что хотя бы пронесет портрет отца, и он это заслужил.

”Я думаю, что тысячи людей, сотни тысяч, когда идут с портретами своих близких участников войны, наверное, то же думают об этом”, — подчеркнул Путин.

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