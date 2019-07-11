Путин провел телефонный разговор с Зеленским: о чем они говорили?

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый контакт глав двух государств после избрания Зеленского на пост.
Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. В ходе разговора стороны договорились продолжать эту работу на уровне экспертов.
Кроме того, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.
В свою очередь в Киеве заявили, что Путин и Зеленский обсудили судьбу украинских военных моряков, задержанных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
8 июля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Владимиру Путину провести в Минске переговоры о ситуации в Донбассе. Оно было размещено в фейсбуке политика.
"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, (президент Белоруссии — ИФ) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", — сказал тогда Зеленский.
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