Путин провел телефонный разговор с Зеленским: о чем они говорили?

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. В ходе разговора стороны договорились продолжать эту работу на уровне экспертов.

Кроме того, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.

В свою очередь в Киеве заявили, что Путин и Зеленский обсудили судьбу украинских военных моряков, задержанных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

8 июля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Владимиру Путину провести в Минске переговоры о ситуации в Донбассе. Оно было размещено в фейсбуке политика.