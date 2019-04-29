Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинское гражданство Саакашвили

”Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича”, — сказал Путин.

По его словам, Саакашвили был ”незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны”. ”Его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах, так же как и некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследований сегодняшнего украинского режима”, — цитирует президента России ”Интерфакс”.

Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году, когда стал губернатором Одесской области. В 2017-м президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили и лишил его украинского гражданства, пока тот был в Польше. Саакашвили со своими сторонниками прорвался через польско-украинскую границу и организовал на Украине акции протеста. В 2018 году его депортировали.