Путин подумывает раздать паспорта РФ всем жаждущим украинцам. Расходы в 100 млрд "некритичны", а пенсионеры поймут

"Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", — сказал Путин. Он заявил, что решение об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям востока Украины было не спонтанным и "не принималось с кондачка".

"Прежде чем подписать этот указ, мы все посчитали: и количество претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа — это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство", — цитирует президента РИА "Новости".

Он назвал "страшилками" опасения насчет существенной нагрузки на российский бюджет, хотя и признал, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР обойдется в 100 млрд рублей за несколько лет. "Эти страшилки вбрасываются теми людьми и теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия поддерживала людей, проживающих на Донбассе", — приводит слова Путина RNS.

Расходы в 100 млрд рублей, по его словам, не являются "чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами". "Сомнений нет: все социальные обязательства, абсолютно все, все социальные выплаты, пенсии, повышение пенсий, — все будет исполнено", — заявил Путин.