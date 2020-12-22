Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту России

Данный закон был подготовлен в рамках развития поправок в Конституцию России.

Согласно документу, бывший глава государства обладает неприкосновенностью, которая не дает право привлечь его к административной или уголовной ответственности, а также подвергать допросу, в том числе личному, обыску, задержанию или аресту.

Данная неприкосновенность относится в том числе к транспортным средствам экс-президента, средствам связи, документам, багажу, а также занимаемые им жилые и служебные помещения.

Кроме того, закон предусматривает неприкосновенность в отношении деятельности бывшего президента страны как в период исполнения им своих полномочий, так и вне зависимости от него.

Лишить таких гарантий бывшего лидера может только Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении: решение должны принять две трети парламентариев каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов ГД и при наличии заключения ее специальной комиссии.

При этом обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды. Верхняя палата обязана решить вопрос о лишении неприкосновенности не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения. В противном случае его отклонят.