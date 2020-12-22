22.12.2020, 17:28

Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту России

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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Президент России Владимир Путин подписал закон, который содержит расширение гарантий для бывшего президента страны и всех членов его семьи. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный закон был подготовлен в рамках развития поправок в Конституцию России.

Согласно документу, бывший глава государства обладает неприкосновенностью, которая не дает право привлечь его к административной или уголовной ответственности, а также подвергать допросу, в том числе личному, обыску, задержанию или аресту.

Данная неприкосновенность относится в том числе к транспортным средствам экс-президента, средствам связи, документам, багажу, а также занимаемые им жилые и служебные помещения.

Кроме того, закон предусматривает неприкосновенность в отношении деятельности бывшего президента страны как в период исполнения им своих полномочий, так и вне зависимости от него.

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Лишить таких гарантий бывшего лидера может только Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении: решение должны принять две трети парламентариев каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов ГД и при наличии заключения ее специальной комиссии.

При этом обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды. Верхняя палата обязана решить вопрос о лишении неприкосновенности не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения. В противном случае его отклонят.

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