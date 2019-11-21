Путин назвал Зеленского симпатичным

”Никаких отношений нет”, — сказал Путин.

По словам Путина, они разговаривали лишь по телефону.

”Мне кажется, он симпатичный человек, искренний”, — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что, по его мнению, Зеленский хочет реального урегулирования ситуации в Донбассе.