Путин назвал Зеленского симпатичным

Президент России Владимир Путин в ходе форума ”Россия зовет!” заявил, что у него нет никаких отношений с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает корреспондент ”Газеты.Ru”.
”Никаких отношений нет”, — сказал Путин.
По словам Путина, они разговаривали лишь по телефону.
”Мне кажется, он симпатичный человек, искренний”, — заявил Путин.
Российский лидер добавил, что, по его мнению, Зеленский хочет реального урегулирования ситуации в Донбассе.
Принца Эндрю отстранили от выполнения королевских обязанностей
В Челнах арестовали еще одного фигуранта дела о подростковых ОПГ
Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы
Усовершенствован пересчет собачьего возраста в человеческий