21.11.2019, 17:23

Путин назвал Зеленского симпатичным

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Путин назвал Зеленского симпатичным
Foto: ZUMAPRESS.com, Ovsyannikova Yulia

Президент России Владимир Путин в ходе форума ”Россия зовет!” заявил, что у него нет никаких отношений с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает корреспондент ”Газеты.Ru”.

”Никаких отношений нет”, — сказал Путин.

По словам Путина, они разговаривали лишь по телефону.

”Мне кажется, он симпатичный человек, искренний”, — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что, по его мнению, Зеленский хочет реального урегулирования ситуации в Донбассе.

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