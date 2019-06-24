24.06.2019, 12:30

Путин начал внезапную проверку боеготовности Центрального военного округа России


Интерфакс
EST
Путин начал внезапную проверку боеготовности Центрального военного округа России
Vitaly Nevar/TASS

Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"По замыслу внезапной проверки с 6:00 по Московскому времени в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения", — сказал министр.

Проверка пройдет с 24 по 28 июня на 35 полигонах.

Одной из целей проверки Шойгу назвал оценку способности войск обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Еще одна цель проверки — определить степень подготовленности войск к участию в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".

ЦВО занимает территорию трех федеральных округов и 29 регионов России. В его состав входят 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная база Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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