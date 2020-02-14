Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки", сообщили в офисе президента Украины.
Лидеры отметили необходимость активизировать работу контактной группы по Донбассу в Минске.
Кроме того, президенты согласились, что акцент необходимо делать на обмене пленными.
"Нормандская четверка" — группа руководителей России, Украины, Германии и Франции, ищущая пути урегулирования конфликта на востоке Украины. В 2015-2016 годах стороны пришли к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений, подготовили встречу в Минске, что привело к подписанию Минских соглашений.
На последнем саммите в Париже, который состоялся 9 декабря 2019 года, участники приняли коммюнике, в котором подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы. Киев, Донецк и Луганск обязались:
—развести силы на трех новых участках линии соприкосновения;
—открыть новые пункты пропуска;
—продвинуться в разминировании;
—провести обмен удерживаемыми лицами;
—закрепить в украинском законодательстве "формулу Штайнмайера";
—согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.
Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемыми лицами. В Москве не раз подчеркивали, что Киев уклоняется от выполнения обязательств, в то время как именно от этого зависит согласование Россией следующей встречи.
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