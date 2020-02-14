Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Лидеры отметили необходимость активизировать работу контактной группы по Донбассу в Минске.

Кроме того, президенты согласились, что акцент необходимо делать на обмене пленными.

"Нормандская четверка" — группа руководителей России, Украины, Германии и Франции, ищущая пути урегулирования конфликта на востоке Украины. В 2015-2016 годах стороны пришли к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений, подготовили встречу в Минске, что привело к подписанию Минских соглашений.

На последнем саммите в Париже, который состоялся 9 декабря 2019 года, участники приняли коммюнике, в котором подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы. Киев, Донецк и Луганск обязались: