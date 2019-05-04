Путин и Трамп больше часа обсуждали по телефону ядерное оружие, КНДР, Венесуэлу и доклад Мюллера

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс на брифинге в Белом доме, стороны обсудили публикацию итогов расследования Роберта Мюллера, ситуацию в Венесуэле и КНДР, а также возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключение нового схожего соглашения между РФ, США и КНР. "Состоялось обсуждение того, чтобы продлить текущее ядерное соглашение, а также обсуждение по поводу потенциального заключения нового, которое бы включало и Китай", — отметила она.

Она также заявила, что разговор прошел "в позитивном ключе". "Они обсудили торговлю, рост ее объемов между странами. Они также обсудили Северную Корею и Венесуэлу", — отметила она.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил заявления Белого дома о прошедших переговорах двух лидеров. Президент США заявил российскому коллеге о необходимости и важности усилий со стороны России, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге в Белом доме.

"Они говорили о Северной Корее достаточно длительное время в ходе звонка и подчеркнули как свою приверженность, так и необходимость в денуклеаризации. Президент [США Дональд Трамп] несколько раз сказал в этом контексте о необходимости и важности того, чтобы Россия активизировала усилия и продолжала помогать, оказывала давление на Северную Корею для того, чтобы она провела денуклеаризацию. На этом президент сделал акцент", — сказала она.

Кроме того, лидеры затронули обстановку на Украине в контексте недавних президентских выборов. "Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта", — отметили в Кремле.

В ходе обмена мнениями по ситуации вокруг Венесуэлы президент России подчеркнул, что только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны. При этом вмешательство извне во внутренние дела, попытки силовой смены власти в Каракасе подрывают перспективы политического урегулирования кризиса.

Дональд Трамп в ходе разговора с Владимиром Путиным подчеркнул необходимость мирной передачи власти в Венесуэле, отметила позднее Сара Сандерс. "В ходе всего звонка президент концентрировал внимание в основном на оказании помощи народу Венесуэлы, на том, чтобы ясно сигнализировать, что Соединенные Штаты поддерживают народ Венесуэлы, а также на важности обеспечения венесуэльцам доступа к продовольствию, воде и медикаментам. Президент [Трамп] несколько раз выразил эту мысль в ходе беседы", — сказала она.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях. Главы государств выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и конструктивный характер", — заключили в пресс-службе.

При этом Россия и США пока не имеют согласованных планов организации новой личной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявила Сара Сандерс по итогам телефонного разговора.

"Мне не известно ни о какой предстоящей планируемой встрече двух президентов. Однако знаю, что госсекретарь Помпео, как ожидается, встретится со своим коллегой на будущей неделе. Посмотрим, что произойдет после этого, после этих переговоров", — сказала официальный представитель Трампа.

Предполагается, что главы внешнеполитических ведомств России и США проведут 6 мая двусторонние переговоры в рамках заседания Арктического совета на министерском уровне в Финляндии.