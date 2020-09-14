Путин и Лукашенко проведут встречу в Сочи "один на один"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию на переговоры, сообщает приближенный к властям страны Telegram-канал ”Пул первого”.

Лукашенко встретится с российским президентом Владимиром Путиным в формате ”один на один”, передает БелТа со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Встреча пройдет в Сочи.

В ходе переговоров стороны обсудят ”состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений”, а также ”рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы”, передает агентство.

Это первый зарубежный визит Лукашенко после президентских выборов 9 августа, после которых в стране идут массовые акции протеста. Как сообщила ранее пресс-служба российского президента, 14 сентября в Сочи планируется ”обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества”. Особое внимание будет уделено реализации крупных совместных проектов, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, указывал Кремль.

После президентских выборов в Белоруссии Лукашенко и Путин регулярно общались по телефону, в конце августа лидеры договорились встретиться в ближайшие несколько недель.

3 сентября Лукашенко говорил, что собирается на предстоящей встрече с президентом России поставить ”расставить точки над i” по нерешенным вопросам между Россией и Белоруссией.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слова Лукашено о ”точках над i”, отмечал, что ”никаких слияний, поглощений и так далее” в результате визита белорусского лидера ”быть не может”. По его словам, на повестке встречи будут торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество, а также вопросы интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ и Союзного государства.