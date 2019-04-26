Путин и Ким Чен Ын не достигли договоренностей

”Нет, конкретных не было договоренностей, кроме ряда вопросов, которые касаются двусторонней повестки дня, пожалуй”, — сказал Ушаков.

Он отметил, что разговор лидеров двух стран получился ”очень полезным”: стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и перспективы ее развития.

Первая официальная встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына прошла 25 апреля во Владивостоке. Лидеры более двух часов общались в закрытом от прессы режиме. Путин назвал встречу ”достаточно обстоятельной”, а Ким — ”содержательной”.

После переговоров северокорейский лидер пригласил своего российского коллегу посетить КНДР. Путин с готовностью принял приглашение.

Это первый визит нынешнего руководителя КНДР в Россию. Его предшественник Ким Чен Ир был в РФ три раза, последний — в 2011 году.