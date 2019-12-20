Путь к Brexit открыт: британский парламент одобрил план Джонсона

Путь к выходу Великобритании из состава Евросоюза в конце января открыт: Палата общин британского парламента в пятницу, 20 декабря одобрила согласованный с Брюсселем договор о разводе, который ранее неоднократно отклонялся депутатами и тем самым задерживал Brexit.
В поддержку договора о порядке и условиях выхода Британии из ЕС проголосовали 358 депутатов, 234 высказались против документа.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе парламентских дебатов призывал преодолеть раскол в стране и обратить взгляд вперед. Великобритания должна сплотиться и открыть новую главу, сказал он. В середине 2016 года британцы незначительным большинством проголосовали на референдуме за выход Соединенного королевства из Евросоюза.
На недавних внеочередных выборах консерваторы во главе с Джонсоном завоевали абсолютное большинство мест в парламенте и в результате смогли преодолеть блокаду Brexit. Ранее Джонсон и его предшественница на посту премьера Тереза Мэй многократно предпринимали безуспешные попытки провести договор по Brexit через Палату общин.
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