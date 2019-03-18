Псковский губернатор поручил создать комиссию, чтобы разобраться с травлей 12-летней девочки, написавшей письмо Путину

Члены комиссии поедут в деревню Томсино Себежского района, где живут Перчиковы, чтобы поговорить с Тасей и ее мамой Еленой, сообщили ”Псковской ленте новостей” в областной администрации.

В комиссию, в числе прочих, вошли первый заместитель губернатора Вера Емельянова и детский омбудсмен Псковской области Наталия Соколова.

Ранее Соколова заявила ”Эху Москвы”, что разбирается в ситуации вокруг семьи Перчиковых и собирается направить в Томсино своего помощника.

О создании комиссии стало известно на следующий день после того, как статья о травле Таси и Елены Перчиковых вышла на ”Медузе”.

В декабре Тася Перчикова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись, что единственную школу в деревне закрыли, а ее мама работает санитаркой в две смены за маленькую зарплату.

Путин на письмо не ответил, но о семье Перчиковых рассказало ”Радио Свобода”, и со всей страны Тасе и ее маме стали присылать небольшие подарки и пожертвования. После этого, как писала ”Медуза”, односельчане устроили семье травлю, вынудив, в частности, Елену Перчикову уволиться с работы.