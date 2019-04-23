Псковские власти предлагают ввести трехдневное безвизовое пребывание иностранных туристов

По ее словам, введение в Псковской области трехдневного безвизового режима для иностранных туристов позволит существенно увеличить турпоток. "Послабление визового барьера позволит нам, конечно, как минимум в два-три раза увеличить въездной туристический поток. Сейчас иностранцы составляют лишь около 10% в общем турпотоке. Работа в этом направлении ведется, губернатор уже направил в правительство РФ региональную инициативу. В РФ сейчас есть безвизовые 72 часа для городов, куда заходят круизные суда", — отметила и.о. председателя комитета по туризму Псковской области.

Регион в 2018 году принял порядка 1 млн человек в составе экскурсионных групп, а также порядка 400 тыс. туристов. Псковские власти намерены увеличить туристический поток в регион до 500 тыс. человек к 2025 году.

На территории Псковской области расположен Пушкинский заповедник, ежегодно его посещают более 300 тыс. человек. На территории заповедника, в частности, находится могила поэта Александра Пушкина, музеи-усадьбы "Михайловское", "Тригорское", "Петровское" с входящими в их состав мемориальными парками XVIII-XIX веков.

Популярностью у туристов также пользуется Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, который является одним из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей. На территории монастыря расположены уникальные карстовые пещеры. Они представляют собой комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем, по примерным подсчетам, там покоятся более 10 тыс. человек.