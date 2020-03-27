ПРЯМО СЕЙЧАС Папа Римский служит всеобщую молитву из-за эпидемии коронавируса(7)
В это время, когда все человечество переживает момент испытаний из-за эпидемии коронавируса, Папа приглашает католиков собраться для совместной молитвы через СМИ.
В это время, когда все человечество переживает момент испытаний из-за эпидемии коронавируса, Папа приглашает католиков собраться для совместной молитвы через СМИ.
Папа Франциск пригласил католиков всего мира духовно присоединиться к молитве, которую он начнёт 27 марта в 18 часов по римскому времени, и к поклонению Пресвятым Дарам. Молебен продлится около часа. У центрального входа в Ватиканскую базилику будут помещены икона Salus Populi Romani и чудотворное распятие из церкви Сан-Марчелло-аль-Корсо. После чтения из Священного Писания Папа Франциск произнесет размышление. Пресвятые Дары будут выставлены в атриуме базилики. Молитва Святейшего Отца завершится Евхаристическим благословением Urbi et Orbi посредством масс-медиа. К молебну можно присоединиться с нашей веб-страницы.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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