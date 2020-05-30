ПРЯМО СЕЙЧАС: Корабль Илона Маска стартовал к МКС

Космический корабль Илона Маска Crew Dragon отправился в свой полет к МКС.
Он должен доставить на станцию двух астронавтов - Дугласа Херли и Роберта Бенкена. Ракета стартовала с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде. Трансляция запуска идет на ютьюб-канале NASA.
Корабль отправили на орбиту со второй попытки: запуск 27 мая отменили за 16 минут до старта из-за плохой погоды.
Это первый в истории частный пилотируемый космический полет.
Первая ступень успешно вернулась на Землю и приземлилась на платформу.
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