ПРЯМО СЕЙЧАС: Корабль Илона Маска стартовал к МКС

Он должен доставить на станцию двух астронавтов - Дугласа Херли и Роберта Бенкена. Ракета стартовала с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде. Трансляция запуска идет на ютьюб-канале NASA.

Корабль отправили на орбиту со второй попытки: запуск 27 мая отменили за 16 минут до старта из-за плохой погоды.

Это первый в истории частный пилотируемый космический полет.

Первая ступень успешно вернулась на Землю и приземлилась на платформу.