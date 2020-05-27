27.05.2020, 22:13

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ запуска первой пилотируемой ракеты Илона Маска

 (1)
EST
Запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск первого пилотируемого корабля Илона МаскаФото: Youtube

Сегодня в 23.33 по таллиннскому времени в свой первый полет отправляется ракета SpaceX Crew Dragon, первый пилотируемый корабль американского миллиардера Илона Маска.

Впервые в истории частная компания запускает людей в космос. На борту два опытных астронавта — летавший на шаттлах Дуглас Херли будет командиром корабля, а Роберт Бенкен — командиром по совместным операциям с МКС.

К МКС корабль прибудет примерно через сутки и пристыкуется к американскому модулю. Трансляцию в комментарием на русском языке ведет YouTube-канал Alpha Centauri. Вы можете посмотреть за главным космическим событием последнего времени прямо сейчас.

Читайте также: