ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ запуска первой пилотируемой ракеты Илона Маска

Сегодня в 23.33 по таллиннскому времени в свой первый полет отправляется ракета SpaceX Crew Dragon, первый пилотируемый корабль американского миллиардера Илона Маска.
Впервые в истории частная компания запускает людей в космос. На борту два опытных астронавта — летавший на шаттлах Дуглас Херли будет командиром корабля, а Роберт Бенкен — командиром по совместным операциям с МКС.
К МКС корабль прибудет примерно через сутки и пристыкуется к американскому модулю. Трансляцию в комментарием на русском языке ведет YouTube-канал Alpha Centauri. Вы можете посмотреть за главным космическим событием последнего времени прямо сейчас.
В Пензе была жестоко убита 14-летняя девочка: подробности
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
Откровения медсестры из Саранска о COVID, прогремевшие на всю РФ
Москвичей пустят на прогулки по графику и в тестовом режиме