ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ запуска первой пилотируемой ракеты Илона Маска

Впервые в истории частная компания запускает людей в космос. На борту два опытных астронавта — летавший на шаттлах Дуглас Херли будет командиром корабля, а Роберт Бенкен — командиром по совместным операциям с МКС.

К МКС корабль прибудет примерно через сутки и пристыкуется к американскому модулю. Трансляцию в комментарием на русском языке ведет YouTube-канал Alpha Centauri. Вы можете посмотреть за главным космическим событием последнего времени прямо сейчас.